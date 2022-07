Beach volley | Europeo Under 20 Izmir Cicola Dainese volano ai quarti!!! Hanni Armellini agli ottavi

(Di sabato 16 luglio 2022) Lunae Giuliaai quarti di finale dell’diproveranno a fare lo stesso tra poco dopo essersi qualificati per glidi finale. In campo femminilehanno centrato l’ingresso direttodi finale vincendo in modo rocambolesco ma meritato il loro girone, poi hanno demolito poco fa la resistenza della coppia francese Gouin/Potier e dunque sono ai quarti, mentre tra gli uominisono dovuti passare attraverso i sedicesimi di finale dove questa mattina hanno ottenuto una vittoria tutt’altro che scontata. Dopo qualche difficoltà nella prima ...

Iscrizioni aperte fino al 18 luglio Sono ancora aperte fino al 18 luglio le iscrizioni per il Torneo Avis 4 4 misto diche torna per la undicesima edizione domenica 24 luglio alle ...... e di servizi all'avanguardia, come i giochi in legno per i bambini e la palestra open air, nuove cabine, il campo dae datennis . La nuova spiaggia è una conferma dell'approccio ...Luna Cicola e Giulia Dainese volano ai quarti di finale dell'Europeo di beach volley e Hanni/Armellini proveranno a fare lo stesso tra poco dopo essersi qualificati per gli ottavi di finale. In campo ...Due partite e due vittorie per Enrico Rossi e Adrian Carambula il cui ritorno dopo l'infortunio alla coscia di Carambula è stato molto consistente il termini di risultati e anche di gioco. La coppia a ...