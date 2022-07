Bct Festival 2022, protagonista della terza giornata il maestro del brivido Dario Argento (Di sabato 16 luglio 2022) Al Bct Festival 2022 riflettori puntati su Dario Argento , nella terza giornata della kermesse campana, ospite lo scorso 14 luglio. Il regista ha incontrato il pubblico di Piazza Roma nel talk intitolato “Il maestro del brivido nella città delle streghe” , che ha anticipato la proiezione del suo ultimo film “Occhiali Neri” con protagoniste Asia Argento ed Ilenia Pastorelli. Bct Festival 2022, nella terza giornata ospiti Dario Argento, Tommaso Zorzi, Paolo Ruffini, Lorella Boccia Bct Festival 2022, nella terza giornata l’incontro con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Al Bctriflettori puntati su, nellakermesse campana, ospite lo scorso 14 luglio. Il regista ha incontrato il pubblico di Piazza Roma nel talk intitolato “Ildelnella città delle streghe” , che ha anticipato la proiezione del suo ultimo film “Occhiali Neri” con protagoniste Asiaed Ilenia Pastorelli. Bct, nellaospiti, Tommaso Zorzi, Paolo Ruffini, Lorella Boccia Bct, nellal’incontro con ...

