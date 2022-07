Bayern Monaco | rinnovo di Gnabry fino al 2026

Pubblicità

DiMarzio : .@FCBayern: ufficiale il rinnovo di Serge #Gnabry #calciomercato #Bundesliga - forumJuventus : (La Stampa) 'De Ligt - Juventus: ora le parti sono più vicine. L'offerta del Bayern Monaco non soddisfa, l'olandese… - GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - serieAnews_com : ???? #Juventus, il dirigente del #Bayern #Kahn ammette: '#DeLigt vuole venire da noi' - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? L'AD del Bayern Monaco, Oliver Kahn, durante la presentazione ufficiale della squadra: “Abbiamo avuto dei colloqui… -

Il annuncia di aver trovato un accordo con Serge Gnabry per il rinnovo del tedesco fino al 2026 In una giornata il annuncia sia l'addio di Lewandowski che il rinnovo di Serge ...Commenta per primo Hasan Salihamidzic , ds del, ha parlato a Sport1 : 'Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, i suoi successi e la sua carriera, ma ancora una volta: questo non era e non è un tema che ci riguarda sul mercato'.Dopo le parole dei dirigenti, Salhiamidzic e Kahn, il Bayern Monaco ha ufficializzato di aver trovato l'accordo con il Barcellona per la cessione in Catalogna dell'attaccante polacco Robert Lewandowsk ...