Bayern | l'addio di Lewandowski | 'Otto anni speciali | tornerò per salutare tutti'

sportli26181512 : Il gesto di Lewandowski nello spogliatoio del Bayern prima dell'addio: Il bomber polacco, al termine dell’allenamen… - ViganoTommaso : ** dopo l'addio di lewandowski il bayern ha riaperto la porta a @cristiano chiedendo informazioni a mendes sulla fa… - mirkopioltini74 : RT @Gazzetta_it: Lewandowski-Bayern, fine della storia: c'è l'accordo con il Barcellona - infoitsport : Juve-De Ligt, il Bayern prepara la nuova offerta: l'addio di Lewandowski può essere decisivo - ragazzicalcetto : Robert Lewandowski ha detto addio ai compagni di squadra del Bayern e firmerà il contratto nelle prossime 24 ore pe… -

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA). Dopo otto stagioni scandite a suon di gol - 344 reti in 375 partite - Robert Lewandowski dice adios al. L'attaccante polacco, questa mattina, ha partecipato alla sua ultima sessione di allenamento agli ordini di Julian Nagelsmann . Terminata la seduta, ha pronunciato un breve discorso di ...Perso Chiellini, la Juve rischia ora di trovarsi anche senza De Ligt, e per questo sta spaziando in varie direzioni, per farsi trovare pronta nel momento in cui ilMonaco dovesse stringere per ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Bayern Monaco ha convinto de Ligt a trasferirsi in Germania, con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione Il calciomercato della Juventus passerà dal destino di Matthijs de Ligt: dal super colpo ...