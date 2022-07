Batteri fecali nelle acque di Sorrento | il sindaco emana il divieto di balneazione

(Di sabato 16 luglio 2022) Il mare di Marina Grande non è balneabile. A dimostrarlo le analisi dei campioni prelevati dai tecnici dell’Arpac che evidenziano la presenza dioltre la norma sia per quanto riguarda gli enterococchi intestinali (406 Mpn/ per 100 ml di acqua su un massimo di 200) che per l’escherichia coli (2005 Mpn su un limite di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I campioni prelevati mercoledì 13 luglio hanno evidenziato la presenza dioltre la norma sia per quanto riguarda gli enterococchi intestinali (406 Mpn/ per 100 ml di acqua su un ...La carenza di acqua ha portato in alcuni punti individuati dai monitoraggi di Goletta dei laghi una concentrazione più elevata di, indice di una mancata depurazione dei reflui urbani,...Brutte notizie per i bagnanti di Sorrento dalle analisi eseguite dall’Arpac nei giorni scorsi: il mare di Marina Grande non è balneabile. I campioni prelevati mercoledì 13 ...Brutte notizie per i bagnanti di Sorrento dalle analisi eseguite dall'Arpac nei giorni scorsi: il mare di Marina Grande non è balneabile ...