Basta M5s Telefonata tra Berlusconi e Salvini | la mossa del centrodestra

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) Avanti con Mario Draghi, ma senza il M5S. Silvioe Matteo, pur senza dirlo apertamente, lavorano per il Draghi bis, unica vera alternativa alle elezioni anticipate. Il presidente di Forza Italia e il segretario della Lega spiega una nota congiunta dei due partiti- si sentono telefonicamente e concordano la linea. «Dopo quello che è successo, ildi governo vuole chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica», recita il comunicato. Pochi giorni fa, prima dello strappo di Giuseppe Conte,e il Cav erano su linee un po' diverse. Il leader del Carroccio aveva subito ammonito: «Senza il M5S non c'è maggioranza, il governo cade e si va al voto». Più prudentein una intervista a La Stampa, in cui ...