“Basta così”. Alessandra Amoroso costretta: dopo l’ennesimo attacco ci mette la faccia (Di sabato 16 luglio 2022) Alessandra Amoroso nella bufera, replica alle critiche. La cantante sta vivendo dei giorni sicuramente da incubo, essendo stata travolta da insulti per alcuni gesti nei confronti dei fan ritenuti esagerati. Allora, attraverso un video pubblicato sul social TikTok, la salentina ha deciso di esprimere il suo pensiero ed è stata molto decisa nel suo intervento. Non si sa se la questione sarà davvero chiusa, ma sta di fatto che si è raggiunto un punto molto delicato della vicenda e lei si augura che ora sia messo un punto. Alessandra Amoroso nella bufera, replica alle critiche su TikTok. Recentemente a Battiti Live un fan ha chiesto ad Alessandra: “Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei una ragazza, ndr calma! Tu sei con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022)nella bufera, replica alle critiche. La cantante sta vivendo dei giorni sicuramente da incubo, essendo stata travolta da insulti per alcuni gesti nei confronti dei fan ritenuti esagerati. Allora, attraverso un video pubblicato sul social TikTok, la salentina ha deciso di esprimere il suo pensiero ed è stata molto decisa nel suo intervento. Non si sa se la questione sarà davvero chiusa, ma sta di fatto che si è raggiunto un punto molto delicato della vicenda e lei si augura che ora sia messo un punto.nella bufera, replica alle critiche su TikTok. Recentemente a Battiti Live un fan ha chiesto ad: “Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei una ragazza, ndr calma! Tu sei con ...

Pubblicità

marcodimaio : Il M5S non voterà la fiducia al Dl aiuti, cioè oltre 20 mld di aiuti a famiglie e imprese. “Non basta la parola di… - valedenina : Roma Prati, così da 3 giorni. Se ci volete morti, basta dirlo. @gualtierieurope @roma - AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - Mariagenn59 : @____Cinzia Mado'!ma io seriamente mi preoccuperei per chi vive accanto a persone del genere...ormai lo psichiatra… - VileCit : @creuscher Lei non capisce nulla. È draghi che si è dimesso pur avendo la maggioranza e la fiducia. Ed ora vorrebbe… -