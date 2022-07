Basket | l’Italia batte la Francia e conquista il bronzo agli Europei femminili U20

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022)U20 femminile hato la meda didi2022 in Ungheria, a Sopron. Le azzurre hanno battuto le transalpine con il risultato di 64-48, mantenendo quasi sempre il controllo del match. Queste le parole di coach Mazzon a fine partita: “Finire l’Europeo con una vittoria che vale una meda e una sola sconfitta al passivo è un risultato straordinario per queste ragazze incredibili. Un risultato che premia il loro carattere, l’applicazione e anche la loro pazienza di sopportarmi. Ho sempre avuto risposte dal gruppo, anche quando ho alzato il livello delle mie richieste, e la soddisfazione è doppia perché per alcune di queste ragazze si trattava del primo Europeo. È una gioia vederle così felici, avremo tempo per ...