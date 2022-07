Basket | Jordan Parks si accasa a Venezia | per Brindisi c’è Marcquise Reed

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Continua a muoversi il mercato della Serie A, e in particolare lo fa in due piazze che guardano anche all’Europa, sebbene con una differente prospettiva. Si parla, in sostanza, di Umana Reyere di Happy Casa, l’una con davanti l’EuroCup e l’altra destinata a giocare la FIBA Europe Cup partendo dai gironi. Per la formazione di Walter De Raffaele, infatti, c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano, di A2 prima e di A poi. Si tratta di, lo scorso anno a Napoli con una media di 29.5 minuti in campo, 14.3 punti realizzati e 7.3 rimbalzi catturati. Durante il suo percorso oltreoceano ha sempre giocato in Italia (Trieste, Capo d’Orlando, Treviso, Napoli) tranne che per una breve e poco fortunata parentesi a Bonn, in Germania.femminile, Europei Under 20: l’Italia ...