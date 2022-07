Basket: Italia terza agli Europei femminili Under 20! Brivido nel finale, ma Francia battuta (Di sabato 16 luglio 2022) L’Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei femminili Under 20 2022 a Sopron, Ungheria. Le azzurre allenate da Andrea Mazzon, dopo aver dominato nei primi tre quarti e rischiato un po’ nell’ultimo, battono la Francia per 64-48 e ritornano sul podio continentale, dopo la vittoria del 2019 e i tanti podi del decennio scorso. 27 punti per Ilaria Panzera e 16 per Giulia Natali, che si riscattano della giornata no in semifinale, mentre dall’altra parte ce ne sono 22 per Aminata Gueye. Inizio a polveri sostanzialmente bagnate per entrambe le squadre: due punti li segna solo Gueye dopo poco meno di un minuto. Sullo 0-4 transalpino Panzera realizza per la prima volta in chiave Italiana, ma diventa Natali la grande protagonista del ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) L’conquista la meda di bronzo20 2022 a Sopron, Ungheria. Le azzurre allenate da Andrea Mazzon, dopo aver dominato nei primi tre quarti e rischiato un po’ nell’ultimo, battono laper 64-48 e ritornano sul podio continentale, dopo la vittoria del 2019 e i tanti podi del decennio scorso. 27 punti per Ilaria Panzera e 16 per Giulia Natali, che si riscattano della giornata no in semi, mentre dall’altra parte ce ne sono 22 per Aminata Gueye. Inizio a polveri sostanzialmente bagnate per entrambe le squadre: due punti li segna solo Gueye dopo poco meno di un minuto. Sullo 0-4 transalpino Panzera realizza per la prima volta in chiavena, ma diventa Natali la grande protagonista del ...

