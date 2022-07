Basket, Europei Under 20: l’Italia vince al debutto grazie ai 15 punti di Canka, Portogallo sconfitto 67-71 (Di sabato 16 luglio 2022) Inizia con una vittoria – non senza poche sofferenze nel finale – il cammino dell’ItalBasket agli Europei Under 20 2022 in svolgimento a Podgorica (Montenegro). Gli Azzurri battono 67-71 il Portogallo nel match inaugurale della fase a gironi (Gruppo B), dopo aver condotto per quasi tutta la partita salvo subire il rientro degli avversari nei minuti finali. I ragazzi di coach Magro ritorneranno in campo subito domani per affrontare la Grecia (inizio del match alle ore 16:30), mentre chiuderanno la prima fase lunedì 18 Luglio sfidando Israele (ore 16:30). Top scorer per gli Azzurri è Abramo Canka con 21 punti, insieme ai 10 di Luca Vincini. Sfiora la doppia cifra, invece, Vittorio Bartoli. Ai portoghesi non sono bastati i 22 punti di Andre Cruz e i 15 di Seixas. Avvio di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Inizia con una vittoria – non senza poche sofferenze nel finale – il cammino dell’Italagli20 2022 in svolgimento a Podgorica (Montenegro). Gli Azzurri battono 67-71 ilnel match inaugurale della fase a gironi (Gruppo B), dopo aver condotto per quasi tutta la partita salvo subire il rientro degli avversari nei minuti finali. I ragazzi di coach Magro ritorneranno in campo subito domani per affrontare la Grecia (inizio del match alle ore 16:30), mentre chiuderanno la prima fase lunedì 18 Luglio sfidando Israele (ore 16:30). Top scorer per gli Azzurri è Abramocon 21, insieme ai 10 di Luca Vincini. Sfiora la doppia cifra, invece, Vittorio Bartoli. Ai portoghesi non sono bastati i 22di Andre Cruz e i 15 di Seixas. Avvio di ...

