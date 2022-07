Barcellona, Xavi non parte per la tournée USA: il motivo (Di sabato 16 luglio 2022) Xavi non parte con la squadra per la tournée del Barcellona negli Stati Uniti: per lui alcuni problemi legati al passaporto Xavi Hernandez non potrà viaggiare alla volta di Miami insieme alla sua squadra. Come informa il Barcellona, alcuni problemi amministrativi e legati al passaporto – almeno per ora – impediscono infatti al tecnico spagnolo di volare negli Stati Uniti. I blaugrana confidano di poter risolvere presto questa situazione affinché Xavi possa raggiungere quanto prima i suoi calciatori in tournée. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022)noncon la squadra per ladelnegli Stati Uniti: per lui alcuni problemi legati al passaportoHernandez non potrà viaggiare alla volta di Miami insieme alla sua squadra. Come informa il, alcuni problemi amministrativi e legati al passaporto – almeno per ora – impediscono infatti al tecnico spagnolo di volare negli Stati Uniti. I blaugrana confidano di poter risolvere presto questa situazione affinchépossa raggiungere quanto prima i suoi calciatori in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

