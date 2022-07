Banche, verso il disastro: la mossa a Wall Street spaventa il mondo, presto... (Di sabato 16 luglio 2022) Complice la guerra e l'inarrestabile galoppata dell'inflazione, l'indebolimento della fiducia dei consumatori e lo spettro della recessione, la stagione delle trimestrali americane è iniziata nel peggiore dei modi. La principale banca statunitense, JpMorgan Chase, ha archiviato il periodo aprile-giugno (il primo interamente influenzato dalla guerra tra Ucraina e Russia, ndr) con un utile netto in calo del 28%, deludendo non poco le attese degli analisti. Un risultato che ha convinto il colosso bancario a stelle e strisce a sospendere il suo programma di buy back di azioni per soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali più severi imposti dalla Federal Reserve e ad aumentare le riserve. Il principale istituto americano per asse ha annunciato di aver accantonato a riserva negli ultimi tre mesi altri 428 miliardi, segnalando maggiori preoccupazioni. L'utile netto del trimestre è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Complice la guerra e l'inarrestabile galoppata dell'inflazione, l'indebolimento della fiducia dei consumatori e lo spettro della recessione, la stagione delle trimestrali americane è iniziata nel peggiore dei modi. La principale banca statunitense, JpMorgan Chase, ha archiviato il periodo aprile-giugno (il primo interamente influenzato dalla guerra tra Ucraina e Russia, ndr) con un utile netto in calo del 28%, deludendo non poco le attese degli analisti. Un risultato che ha convinto il colosso bancario a stelle e strisce a sospendere il suo programma di buy back di azioni per soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali più severi imposti dalla Federal Reserve e ad aumentare le riserve. Il principale istituto americano per asse ha annunciato di aver accantonato a riserva negli ultimi tre mesi altri 428 miliardi, segnalando maggiori preoccupazioni. L'utile netto del trimestre è ...

