fanpage : Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spa… - fanpage : È morto il piccolo Domenico Bandieramonte, il legale a - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Bambino morto a Sharm, folla al funerale. Il parroco: «Andrea ci insegna solidaretà», gli amichetti stravolti dal dolore https… - lacittanews : Un silenzio solenne ha accolto questa mattina alle ore 10 la bara di Andrea Mirabile nella chiesa di San Basilio in… - CasilinaNews : Covid Ciociaria, deceduto un bambino di 8 ani residente ad #Alatri. Asl di #Frosinone: 'Audit interno sul decesso,… -

Il funerale del piccolo Andrea a Palermo approfondimento Bimboa Sharm, genitori saranno ... 'Avete unche sta per nascere, e dategli tanto amore. Non sentitevi in colpa', queste le parole ...Lacrime , tante lacrime della folla di persone giunta al funerale dela Sharm, i l piccolo Andrea Mirabile ,all'età di 6 anni mentre era in vacanza con i genitori. In questo momento non troviamo risposte, ma sappiamo che Dio sta dalla nostra parte. ...Lacrime, tante lacrime della folla di persone giunte al funerale del bambino morto a Sharm, il piccolo Andrea Mirabile, morto all'età di 6 anni mentre era in vacanza con ...Il corteo ieri sera per la scomparsa del piccolo Domenico. Tappa finale davanti la chiesa, in cielo tanti palloncini bianchi ...