Bahamas | tre italiani arrestati | ottengono la scarcerazione su cauzione | ma il Paese è in black-list Restano in cella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Vengonoalledal giudice lasu, ma le isole caraibiche sono un paradiso fiscale inserito in unadi Paesi in cui non è possibile trasferire denaro. Questa la vicenda di tre commercianti napoletani di 47, 40, e 31 anni, i quali, malgrado abbiano avuto la liberazione su, fissata dal giudice in 7mila dollari ciascuno, non possono far eseguire il bonifico dall’Italia in quanto le isole caraibiche sono inserite nell’elenco dei Paesi indell’Agenzia delle Entrate. I tre, quindi,in quanto sorpresi dalla Polizia locale a vendere e acquistare beni come orologi, profumi e altro – senza licenza – resteranno in ...