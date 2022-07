ATV Tennis Open, Paquet pigliatutto: “Grazie ai punti della finale giocherò gli US Open”. Sarà sfida a Wurth (Di sabato 16 luglio 2022) Chloe Paquet e Tara Wurth sono le finaliste della 12ª edizione dell’ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000+H del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. In semifinale la francese si è abbattuta sulla cipriota Raluka Serban con un doppio 6-2, mentre la croata Tara Wurth ha eliminato la russa Diana Shnaider con lo score di 6-2 6-4 Paquet vede New York – Gioia grande per Paquet, che mette da parte punti importanti per la corsa alla top 100 del ranking WTA: “Prima del match ero molto tesa perché sapevo che vincendo mi sarei più o meno garantita un posto nel tabellone principale dei prossimi US Open. Ho giocato con grande concentrazione dal primo all’ultimo colpo: sono felice di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Chloee Tarasono le finaliste12ª edizione dell’ATV, torneo ITF $60.000+H del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. In semila francese si è abbattuta sulla cipriota Raluka Serban con un doppio 6-2, mentre la croata Taraha eliminato la russa Diana Shnaider con lo score di 6-2 6-4vede New York – Gioia grande per, che mette da parteimportanti per la corsa alla top 100 del ranking WTA: “Prima del match ero molto tesa perché sapevo che vincendo mi sarei più o meno garantita un posto nel tabellone principale dei prossimi US. Ho giocato con grande concentrazione dal primo all’ultimo colpo: sono felice di ...

Pubblicità

matmosciatti11 : ATV Tennis Open, Paquet pigliatutto: “Grazie ai punti della finale giocherò gli US Open”. Sarà sfida a Wurth ??… - Tennis_Ita : ATV Tennis Open, prosegue il cammino da sogno di Wurth e Shnaider: dalle qualificazioni alla semifinale. Out Stefan… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Fortunatamente l’ATV Tennis Open è quasi finito. Non credo di meritare più di altri 2 giorni con @PietroCorso2 che mi p… - matmosciatti11 : Fortunatamente l’ATV Tennis Open è quasi finito. Non credo di meritare più di altri 2 giorni con @PietroCorso2 che… - Tennis_Ita : ATV Tennis Open, Lucrezia Stefanini vola ai quarti: 'Determinata a raggiungere la top 100' -