ATP Bastad 2022 | Bolelli e Fognini in finale nel doppio

(Di sabato 16 luglio 2022) Simonee Fabiogiocheranno ladidell’ATP di. Sulla terra svedese ungherese i due azzurri hanno sconfitto ieri il serbo Nikola Cacic e il kazako Aleksandr Nedovyesov con il punteggio di 5-7 6-4 10-7 e ora andranno a caccia del quinto titolo in carriera. Dopo un primo set perso a causa di un break nel dodicesimo gioco, i nostri portacolori hanno reagito e hanno conquistato il secondo parziale con un 6-4. La partita si è dunque spostata al super tie-break, dovehanno dominato la prima parte portandosi sul 5-1. A questo punto Cacic e Nedovyesov si sono svegliati e hanno riagguantato la parità (6-6), ma poco dopo i due azzurri hanno effettuato l’allungo decisivo fino al 10-7. ATP Amburgo ...

Sarà tutta argentina la finale del torneo250 di2022 . A sfidarsi nell'ultimo atto, infatti, saranno Sebastian Baez e Francisco Cerundolo , due dei giovani più promettenti di tutto il panorama tennistico albiceleste. Il primo, ...Altro ostacolo serbo, invece, per Lorenzo Musetti : il toscano, dopo Laslo Djere a, pesca Dusan Lajovic . Divisi da 10 posizioni nel ranking(67 conyto 57), i due non hanno mai vissuto ...Simone Bolelli e Fabio Fognini giocheranno la finale di doppio dell'ATP di Bastad. Sulla terra svedese ungherese i due azzurri hanno sconfitto ieri il serbo Nikola Cacic e il kazako Aleksandr Nedovyes ...A che ora e come seguire la sfida tra i due argentini Baez e Francisco Cerundolo, finale del torneo Atp 250 di Bastad 2022.