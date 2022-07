Atletica | Sintayehu Vissa | “I primi 300 metri sono andati bene | poi sono iniziate le gomitate e le spallate”

(Di sabato 16 luglio 2022) Niente da fare pernei 1500piani ai Mondiali di. A Eugene l’azzurra, reduce dal successo al campionato NCC di un mesetto fa, ha faticato fin da subito e ha concluso la seconda batteria al dodicesimo posto, posizione che non le ha consentito di strappare il pass per le semifinali. “abbastanza felice – ha affermatodopo la gara ai microfoni di Sky Sport – Questa è stata la prima volta con la maglia azzurra, tra l’altro in una pista molto speciale in cui un mese fa ho vinto, e ho cercato di correre al meglio. Potevo fare qualcosa di più, ma si trattava sempre della prima gara con la Nazionale italiana”., Mondiali 2022: Gaia Sabbatini in semifinale sui 1500 con scioltezza, eliminate Del Buono e ...

Pubblicità

OA Sport

Si sono aperti a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, i Mondiali di. Il campione olimpico Marcell Jacobs ha fatto il suo esordio nelle batterie dei 100 metri , ...le altre azzurre...Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di Eugene 2022 dileggera , in corso di svolgimento in Oregon, negli Stati Uniti. Il campione olimpico ...del turno per... Atletica, Mondiali 2022: Gaia Sabbatini in semifinale sui 1500 con scioltezza, eliminate Del Buono e Vissa Si sono aperti a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, i Mondiali di Atletica. Il campione olimpico Marcell Jacobs ha fatto il suo esordio nelle batterie ...Soltanto settimi gli azzurri. Pubblicità A otto centesimi il quartetto olandese, che conquista l'argento, mentre gli Usa crollano nell'ultima tornata e devono accontentarsi del bronzo. La Repubblica D ...