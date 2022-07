Atletica | pagelle Italia Mondiali Ponzio e Folorunso i migliori | Jacobs non al meglio | flop Bruni

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022)2022 (15 luglio) GIANMARCO TAMBERI 7: Non è ale si vede. Manca qualche meccanismo, la condizione fisica non è ottimale e francamente dovesse centrare il podio sarebbe una sorpresa, bella ma pur sempre sorpresa. Quello che non manca mai e che rende Tamberi un campione è il carattere, la determinazione, la capacità di trovare l’energia giusta al momento giusto per rimettere in piedi gare che sembrano compromesse. In tanti avrebbero mollato: lui no e piace, tanto, soprattutto per questo. MARCO FASSINOTTI 6.5: 2.25 è una misura in linea con le aspettative della vigilia e con quanto mostrato in stagione. Non riesce a fare il colpaccio a 2.28 ma la sua resta comunque una gara positiva. E’ ad un passo daie i presupposti tecnici ci sono per ...