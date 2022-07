Atletica | Nick Ponzio | “Sono convinto che la finale possa andare alla grande | spero in una medaglia!”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Giornata d’esordio ai Mondiali diin programma a Eugene, negli Stati Uniti d’America, e probabilmente non poteva esserci inizio migliore per: l’azzurro, grazie a un ottimo 21.35 ha brillantemente superato la batteria di qualificazionenel lancio del peso aggiudicandosi il quarto posto (complessivo, secondo nel gruppo B del quale faceva parte, preceduto soltanto dallo statunitense Joe Kovas, 21.50) e oltrepassando la norma che era stata fissata a 21.20. Il 27enne italo-americano aveva iniziato la sua batteria con un discreto primo lancio, che ha raggiunto i 21.00 metri per poi migliorarsi successivamente: sarà difficile puntare a una medaglia in programma nella notte tra domenica 17 luglio e lunedì 18 (alle ore 03:27), ma una batteria conclusa positivamente dà fiducia ...