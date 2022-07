Atletica: mondiali; Ponzio vola in finale nel peso con 21.35 mt (Di sabato 16 luglio 2022) L'azzurro Nicholas James Ponzio vola in finale nel getto del peso ai mondiali di Atletica in corso a Eugene, in Oregon, L'oriundo siculo - americano ha lanciato a 21.35 metri. Serata no, invece, per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) L'azzurro Nicholas Jamesinnel getto delaidiin corso a Eugene, in Oregon, L'oriundo siculo - americano ha lanciato a 21.35 metri. Serata no, invece, per ...

