Atletica, Mondiali 2022: risultati 15 luglio. Vanno in finale Tamberi, Fantini e la 4×400 mista. Out Fassinotti (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi, venerdì 15 luglio, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, è scattata l’edizione 2022 dei Mondiali Atletica: si è esaurita la prima sessione di gare della prima giornata. Andiamo a scoprire tutti i nomi di coloro che hanno superato il turno nella tarda serata italiana. Decisi i dodici finalisti del lancio del martello maschile: non c’erano azzurri in gara. L’unico a superare la fettuccia degli 80 metri è il polacco Pawe? Fajdek, primo con 80.09, mentre alle sue spalle sono racchiusi in una spanna lo statunitense Daniel Haugh con 79.34, l’altro polacco Wojciech Nowicki con 79.22, ed il magiaro Bence Halasz con 79.13. LANCIO DEL MARTELLO UOMINI 1 POL Pawe? FAJDEK 80.09 2 USA Daniel HAUGH 79.34 3 POL Wojciech NOWICKI 79.22 4 HUN Bence HALÁSZ 79.13 5 USA Rudy WINKLER 78.61 6 NOR Eivind HENRIKSEN 78.12 7 FRA Quentin ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi, venerdì 15, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, è scattata l’edizionedei: si è esaurita la prima sessione di gare della prima giornata. Andiamo a scoprire tutti i nomi di coloro che hanno superato il turno nella tarda serata italiana. Decisi i dodici finalisti del lancio del martello maschile: non c’erano azzurri in gara. L’unico a superare la fettuccia degli 80 metri è il polacco Pawe? Fajdek, primo con 80.09, mentre alle sue spalle sono racchiusi in una spanna lo statunitense Daniel Haugh con 79.34, l’altro polacco Wojciech Nowicki con 79.22, ed il magiaro Bence Halasz con 79.13. LANCIO DEL MARTELLO UOMINI 1 POL Pawe? FAJDEK 80.09 2 USA Daniel HAUGH 79.34 3 POL Wojciech NOWICKI 79.22 4 HUN Bence HALÁSZ 79.13 5 USA Rudy WINKLER 78.61 6 NOR Eivind HENRIKSEN 78.12 7 FRA Quentin ...

