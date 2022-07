Atletica, Mondiali 2022: Ottavia Cestonaro manca l’accesso alla finale nel salto triplo. Yulimar Rojas la migliore (Di sabato 16 luglio 2022) Non basta il primo tentativo (il migliore dei tre) ad Ottavia Cestonaro per superare le qualificazioni ai Mondiali 2022 di Atletica leggera: l’azzurra manca la finale iridata nel salto triplo femminile a Eugene, in Oregon, con la misura di 13.63, che vale il 22° posto complessivo. La gara dell’azzurra è sempre in rincorsa, dato che si ritrova subito nelle retrovie della classifica: i tre tentativi recitano infatti 13.63 – nullo – 13.60. In cinque ottengono la qualificazione diretta saltando oltre 14.40, ma molte altre si avvicinano alla misura, tanto che il dodicesimo posto si trova a quota 14.27. La migliore è la venezuelana Yulimar Rojas con 14.72, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Non basta il primo tentativo (ildei tre) adper superare le qualificazioni aidileggera: l’azzurralairidata nelfemminile a Eugene, in Oregon, con la misura di 13.63, che vale il 22° posto complessivo. La gara dell’azzurra è sempre in rincorsa, dato che si ritrova subito nelle retrovie della classifica: i tre tentativi recitano infatti 13.63 – nullo – 13.60. In cinque ottengono la qualificazione diretta saltando oltre 14.40, ma molte altre si avvicinanomisura, tanto che il dodicesimo posto si trova a quota 14.27. Laè la venezuelanacon 14.72, ...

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - SportRepubblica : Mondiali di Atletica, le gare e i risultati del 16 luglio: la lunga attesa per Jacobs, la diretta [aggiornamento de… - LucaBizzarri : Mi piacerebbe vedere i mondiali di atletica su Sky, se il regista americano non avesse deciso che no, non vediamo una minchia. -