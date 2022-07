Atletica, Mondiali 2022, Elena Vallortigara: “Emozioni gestite nel modo giusto, non mi pongo limiti” (Di sabato 16 luglio 2022) Elena Vallortigara ha centrato la qualificazione alla finale nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2022. Ad Eugene, in Oregon, la 31enne di Schio è riuscita a saltare 1,93m senza commettere alcun errore sulle quattro misure tentate. Vallortigara ha espresso tutta la sua gioia a fine gare parlando ai microfoni della Rai: “Sto fisicamente e mentalmente bene, avevo tante paure ma finalmente sono riuscita a gestire tutte le Emozioni nel modo giusto”. Per la campionessa italiana percorso netto alla pari di atlete come Yaroslava Mahuchick, Iryna Gerashchenko e Eleanor Patterson, altiste in grado di arrivare nelle prime cinque posizioni alle ultime Olimpiadi. C’è quindi motivo per sognare e sperare in un piazzamento di altissimo livello ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)ha centrato la qualificazione alla finale nel salto in alto aidi. Ad Eugene, in Oregon, la 31enne di Schio è riuscita a saltare 1,93m senza commettere alcun errore sulle quattro misure tentate.ha espresso tutta la sua gioia a fine gare parlando ai microfoni della Rai: “Sto fisicamente e mentalmente bene, avevo tante paure ma finalmente sono riuscita a gestire tutte lenel”. Per la campionessa italiana percorso netto alla pari di atlete come Yaroslava Mahuchick, Iryna Gerashchenko e Eleanor Patterson, altiste in grado di arrivare nelle prime cinque posizioni alle ultime Olimpiadi. C’è quindi motivo per sognare e sperare in un piazzamento di altissimo livello ...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - giordi63 : RT @paoloangeloRF: E' la grande notte di Jacobs nei 100 metri: tutte le gare di oggi a Eugene - RSIsport : ?????????? Stanotte alla RSI ?????? 02h00 Atletica, Mondiali da Eugene -