Atalanta, Boga: “Voglio tornare a fare tanti goal” (Di sabato 16 luglio 2022) Atalanta Boga- L’Atalanta continua la sua preparazione in vista dell’inizio della prossima Serie A. Nel frattempo, la nuova presidenza americana prova a regalare colpi a Gasperini. Jeremie Boga, esterno offensivo dei bergamaschi è intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, parlando di vari argomenti tra cui la voglia di ritornare a fare tanti goal. Ecco di seguito, le parole dell’Ivoriano: “Mi sono divertito meno di quanto immaginavo nei primi 5 mesi? Diciamo di sì, ma è stato normale per tanti motivi: sono arrivato non al top fisicamente, l’Atalanta ha iniziato a rallentare… Ora sono pronto: anche a divertire di più, non solo a divertirmi. 50% del vero Boga? Le percentuali fatele voi, io ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione in vista dell’inizio della prossima Serie A. Nel frattempo, la nuova presidenza americana prova a regalare colpi a Gasperini. Jeremie, esterno offensivo dei bergamaschi è intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, parlando di vari argomenti tra cui la voglia di ri. Ecco di seguito, le parole dell’Ivoriano: “Mi sono divertito meno di quanto immaginavo nei primi 5 mesi? Diciamo di sì, ma è stato normale permotivi: sono arrivato non al top fisicamente, l’ha iniziato a rallentare… Ora sono pronto: anche a divertire di più, non solo a divertirmi. 50% del vero? Le percentuali fatele voi, io ...

