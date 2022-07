Atalanta, Boga: «Quest’anno farò vedere il vero me. Sono pronto a far divertire» (Di sabato 16 luglio 2022) Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Atalanta – «Da quando Sono arrivato qui mi Sono divertito poco per tanti motivi. Non ero in condizioni e la squadra ha iniziato a rallentare. Ora Sono pronto a divertirmi e a divertire. Posso fare molto di più di quanto fatto vedere in questi mesi. L’anno buono è questo». GOL – «Strano per me chiudere a zero. I gol li so fare, ma quando non arrivano cerchi di capire cosa non funziona. Voglio essere più cattivo e non perdo la fiducia. Ruolo? So di poter ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Jeremie, attaccante dell’, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Jeremie, attaccante dell’, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Da quandoarrivato qui midivertito poco per tanti motivi. Non ero in condizioni e la squadra ha iniziato a rallentare. Oraa divertirmi e a. Posso fare molto di più di quanto fattoin questi mesi. L’anno buono è questo». GOL – «Strano per me chiudere a zero. I gol li so fare, ma quando non arrivano cerchi di capire cosa non funziona. Voglio essere più cattivo e non perdo la fiducia. Ruolo? So di poter ...

