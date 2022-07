Atalanta, altra goleada nell’amichevole contro il Gambarogno Contone: finisce 12-1 (Di sabato 16 luglio 2022) L’amichevole tra l’Atalanta e il Gambarogno Contone termina 12-1: i dettagli altra buona prestazione dell’Atalanta nelle amichevole estiva e altra goleada: 12-1 al Gambarogno Contone. La squadra di Gasperini parte subito forte e chiude il primo tempo con il risultato di 6 a 1. Il secondo tempo inizia esattamente come era finito il precedente, ovvero la Dea segna altri sei goal e si premette il lusso di un’autogoal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) L’amichevole tra l’e iltermina 12-1: i dettaglibuona prestazione dell’nelle amichevole estiva e: 12-1 al. La squadra di Gasperini parte subito forte e chiude il primo tempo con il risultato di 6 a 1. Il secondo tempo inizia esattamente come era finito il precedente, ovvero la Dea segna altri sei goal e si premette il lusso di un’autogoal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

