Assicurazioni online: automobilisti scoprono truffa dopo essere fermati, 5 denunce (Di sabato 16 luglio 2022) Cinque denunce sono scattate nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri di Seregno riguardante le Assicurazioni auto. Hanno riguardato cinque soggetti che, in base alla ricostruzione delle indagini, sarebbero riusciti a far sottoscrivere polizze false a quanti contavano di ottenere copertura assicurativa per i propri mezzi. Il dato certo è che qualcuno, solo dopo un controllo su strada delle forze dell'ordine, ha scoperto di non essere in regola con l'assicurazione. truffa Assicurazioni: come sarebbero andate le cose Il modus operandi descritto dalle ricostruzioni parla di Assicurazioni auto proposte attraverso siti web. Portali a cui gli automobilisti accedevano, finalizzando anche quelli che immaginavano potessero essere contratti ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 luglio 2022) Cinquesono scattate nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri di Seregno riguardante leauto. Hanno riguardato cinque soggetti che, in base alla ricostruzione delle indagini, sarebbero riusciti a far sottoscrivere polizze false a quanti contavano di ottenere copertura assicurativa per i propri mezzi. Il dato certo è che qualcuno, soloun controllo su strada delle forze dell'ordine, ha scoperto di nonin regola con l'assicurazione.: come sarebbero andate le cose Il modus operandi descritto dalle ricostruzioni parla diauto proposte attraverso siti web. Portali a cui gliaccedevano, finalizzando anche quelli che immaginavano potesserocontratti ...

