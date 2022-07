Assalto a McKennie | offerta e richiesta della Juventus

Pubblicità

Voce Giallo Rossa

Ecco perché Marotta, prima di lanciare l'definitivo al fantasista argentino, dovrà cedere ...compagine tedesca e non è da escludere un possibile inserimento nell'operazione di Weston. ©...Sullo sfondo rimane la Juventus che, se dovesse liberarsi in fretta di, Rabiot e Ramsey potrebbe tornare alla carica. LIVE MERCATO - Il Milan valuta Douglas Luiz. Juventus, assalto per Bremer. Barcellona, Dest o Depay... La dirigenza della Juventus al lavoro anche per il post de Ligt: la nuova ipotesi di scambio. Tutti i dettagli di calciomercato.Il Bologna lo ha dichiarato incedibile ma vive sul chi va là dato che la Juve potrebbe tentare l'assalto, dall'altra parte il club crede nella fedeltà di Arnautovic che non ha comunicato l'intenzione ...