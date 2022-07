Ascolti TV | Venerdì 15 luglio 2022. Top Dieci leader (17.3%), New Amsterdam chiude al 10.7%, sempre bene Le Storie di Quarto Grado (8.3%) (Di sabato 16 luglio 2022) Nino Frassica - Top Dieci Nella serata di ieri, Venerdì 15 luglio 2022, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato 2.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 il finale della 4° stagione di New Amsterdam ha incollato davanti al video 1.128.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 734.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i a 612.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Codice 999 ha raccolto 743.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Speciale Filorosso è seguito da 645.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 38 minuti a 820.000 e il 5.7%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 966.000 spettatori (8.3%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 400.000 spettatori pari al 3.5%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 luglio 2022) Nino Frassica - TopNella serata di ieri,15, su Rai1 la replica di Topha conquistato 2.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 il finale della 4° stagione di Newha incollato davanti al video 1.128.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 734.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i a 612.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Codice 999 ha raccolto 743.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Speciale Filorosso è seguito da 645.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 38 minuti a 820.000 e il 5.7%). Su Rete4– Letotalizza un a.m. di 966.000 spettatori (8.3%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 400.000 spettatori pari al 3.5%. Su ...

