ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2022: TOP DIECI (17,3%), NEW AMSTERDAM (10,7%), QUARTO GRADO (8,3%), IL TOUR DE FRANCE (18,1%)

Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 665 16.23Tg1 – 855 19.39UnoMattina Estate – 546 13.84Camper – 1224 15.11Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – 2638 18.20Top DIECI (R) – 2109 17.30 x x xCodice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina – xTg5 – 1094 24.70Morning News – 778 18.92Morning News – 596 15.97Forum (R) – 1114 17.14Tg5 – 2386 21.34Beautiful – 2069 18.53Una Vita – 2016 19.60Un Altro Domani – 1599 17.65Terra Amara – 1561 18.65Esprimi un Desiderio – 813 10.361T + 2T – 936 11.49 + 747 9.72Avanti un Altro! (R) – 839 10.06Avanti un Altro! (R) – 1528 14.61Tg5 – 2226 17.08Paperissima Sprint

