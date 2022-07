Ascolti tv 15 luglio 2022 | Pochi davanti alla tv e Conti in replica straccia il finale di “New Amsterdam” Terzo Nuzzi | Zanchini flop la crisi di governo non tira

Leggi su tvzoom

(Di sabato 16 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,119 milioni di spettatori e 24,24%. La seconda parte di Reazione a catena 2,781 milioni e 25,57%; TecheTecheTè 2,638 milioni di spettatori con il 18,2%. Tg1 delle 13.30 2,636 milioni e 23,3%. Su Canale5 Tg5 delle 13.00 a 2,386 milioni e 21,34%, Tg5 delle 20.00 a 2,226 milioni e 17,1% Show in, film, telefilm, magazine, uno speciale di approfondimento per seguire gli sviluppi delladi. Programmazione non del tutto conservativa venerdì 15, lungo tutto l’arco della giornata. In prima serata su Rai1 è andata in onda ladel format Top Dieci e Canale5 ha risposto con ildi New4. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 una puntata speciale del nuovo ...