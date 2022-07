Ascesa e caduta di Vince McMahon, il genio malvagio del wrestling americano (Di sabato 16 luglio 2022) Giugno 2022: con uno scarno comunicato, Vince McMahon si dimette dal ruolo di amministratore delegato della sua federazione, la World wrestling Wntertainment (Wwe). “Chi era costui?” potrebbe chiedersi il don Abbondio di turno, rivelando di non essere un appassionato di wrestling. Vince McMahon è forse uno dei casi di imprenditoria più di successo nella storia del business, non solo sportivo. Ha preso una piccola compagnia di wrestling americana e l’ha portata nelle case di 650 milioni di spettatori in tutto il mondo. Per la precisione in 180 Paesi. A lui si deve il merito, o la colpa secondo i critici, di aver reso popolare quello sport-intrattenimento, una lotta libera spettacolarizzata dove il copione e i risultati sono decisi a tavolino. Nel corso degli anni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) Giugno 2022: con uno scarno comunicato,si dimette dal ruolo di amministratore delegato della sua federazione, la WorldWntertainment (Wwe). “Chi era costui?” potrebbe chiedersi il don Abbondio di turno, rivelando di non essere un appassionato diè forse uno dei casi di imprenditoria più di successo nella storia del business, non solo sportivo. Ha preso una piccola compagnia diamericana e l’ha portata nelle case di 650 milioni di spettatori in tutto il mondo. Per la precisione in 180 Paesi. A lui si deve il merito, o la colpa secondo i critici, di aver reso popolare quello sport-intrattenimento, una lotta libera spettacolarizzata dove il copione e i risultati sono decisi a tavolino. Nel corso degli anni ...

