Arrivano i barbari Crosetto smaschera il gioco sporco | il presagio su voto e italiani

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) “Il? Non è che”. Guido, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano la Repubblica invocando le elezioni anticipate alla luce dell'attuale crisi di governo: “Questa paura delmi ha stufato. Di più: posso dirle che la storia per cui il senso di responsabilità si dimostra solo evitando le elezioni è la cosa più fascista degli ultimi 60 anni? Sono andati alle urne, in questo periodo, in tutti i Paesi del mondo. Solo da noi ilequivale a un ''”. Ilè démodé. Come il marrone. Come i cappotti di astrakan. (Come la Politica) Cose da “popolo”. La “responsabilità” invece è come il blu. Come una borsa Hermes. Come Capalbio. ...