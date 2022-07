Arriva la Caravella portoghese, la sua puntura è molto pericolosa | I sintomi e come intervenire (Di sabato 16 luglio 2022) Non solo nuovi virus a cui fare molta attenzione perché potenzialmente pericolosi, ma anche l’allerta su nuove specie particolarmente rischiose per l’uomo. Negli ultimi giorni si è parlato molto del West Nile Virus trasmesso all’uomo tramite la puntura di zanzara, ma gli esperti sono preoccupati anche per un l’individuazione di un organismo marino che sembra una medusa, ma che possiede invece delle caratteristiche tutt’altro che banali. Stiamo parlando della Caravella portoghese, che si presenta con una sacca galleggiante ripiena di gas e con una lunghezza che può Arrivare anche a 30 centimetri (fino a 15 centimetri in altezza). Ma ciò che spaventa maggiormente della Caravella portoghese sono i suoi tentacoli, che possono Arrivare ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022) Non solo nuovi virus a cui fare molta attenzione perché potenzialmente pericolosi, ma anche l’allerta su nuove specie particolarmente rischiose per l’uomo. Negli ultimi giorni si è parlatodel West Nile Virus trasmesso all’uomo tramite ladi zanzara, ma gli esperti sono preoccupati anche per un l’individuazione di un organismo marino che sembra una medusa, ma che possiede invece delle caratteristiche tutt’altro che banali. Stiamo parlando della, che si presenta con una sacca galleggiante ripiena di gas e con una lunghezza che puòre anche a 30 centimetri (fino a 15 centimetri in altezza). Ma ciò che spaventa maggiormente dellasono i suoi tentacoli, che possonore ...

