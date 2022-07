Arabia Saudita, Bin Salman risponde alle accuse di Biden su Khashoggi: «Giornalisti come lui vengono uccisi anche altrove» (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il presidente statunitense Joe Biden anche il principe dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman è tornato sull’incontro che i due hanno tenuto assieme al re Saudita Salman. alle parole dell’inquilino della Casa Bianca, che ha detto di ritenere il principe «personalmente responsabile» dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, bin Salman ha replicato facendo notare che «Giornalisti come Khashoggi vengono uccisi anche altrove», riporta l’agenzia stampa Ansa. Bin Salman ha anche ricordato l’omicidio della giornalista di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il presidente statunitense Joeil principe dell’Mohammed binè tornato sull’incontro che i due hanno tenuto assieme al reparole dell’inquilino della Casa Bianca, che ha detto di ritenere il principe «personalmente responsabile» dell’omicidio del giornalista Jamalnel 2018, binha replicato facendo notare che «», riporta l’agenzia stampa Ansa. Binharicordato l’omicidio della giornalista di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh ...

Agenzia_Ansa : La fidanzata di Khashoggi attacca Biden per la visita in Arabia Saudita. 'Il sangue delle vittime del regime è sull… - rtl1025 : ??? La fidanzata di #JamalKhashoggi critica duramente #JoeBiden per la visita in Arabia Saudita. Il 'sangue' delle v… - RaiNews : Biden in Arabia Saudita parla dell'omicidio Khashoggi - MarchezVousLuci : RT @scenarieconomic: #Biden: 'Sono venuto in Arabia Saudita per aiutare a diffondere i nostri interessi'. Ma era in Israele... https://t.co… - simpli_cissimus : Sorpresa: ora anche l’Arabia Saudita compra petrolio russo -