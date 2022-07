Aprilia, “Fabula” un nuovo grande successo per Savina Tatti e la sua Estrosa Floral Show 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) “Fabula” conferma il successo di una mattatrice dello spettacolo di fiori: Savina Tatti. Con questa quinta edizione di Estrosa Floral Show abbiamo assistito ad un rinnovamento della formula dell’evento tra i più attesi e articolati dell’estate Apriliana. Presentato da uno magnifico Johnny Passa lo Show ha portato sul palcoscenico la consueta sfilata di abiti di fiori, a chiusura della gara. Infatti, come ogni anno si sono create delle squadre per partecipare al contest floreale, ma questa volta, con Fabula abbiamo fatto un tuffo nel mondo delle fiabe. La competizione è iniziata il mercoledì prima con le squadre provenienti anche dalla Russia: nella mattinata esse dovevano realizzare una composizione definita nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) “” conferma ildi una mattatrice dello spettacolo di fiori:. Con questa quinta edizione diabbiamo assistito ad un rinnovamento della formula dell’evento tra i più attesi e articolati dell’estatena. Presentato da uno magnifico Johnny Passa loha portato sul palcoscenico la consueta sfilata di abiti di fiori, a chiusura della gara. Infatti, come ogni anno si sono create delle squadre per partecipare al contest floreale, ma questa volta, conabbiamo fatto un tuffo nel mondo delle fiabe. La competizione è iniziata il mercoledì prima con le squadre provenienti anche dalla Russia: nella mattinata esse dovevano realizzare una composizione definita nel ...

CorriereCitta : Aprilia, “Fabula” un nuovo grande successo per Savina Tatti e la sua Estrosa Floral Show 2022 - News_24it : Mercoledì 13 e giovedì 14, nel Parco Falcone Borsellino di Via dei Mille in Aprilia, torna Estrosa, il grande spett… - CorriereCitta : Ad Aprilia torna Estrosa Floral Show. Savina Tatti per il grande spettacolo di fiori presenta: “Fabula” -