Anziani affamati di corpi e cupule in ‘X | a sexy horror story’ | il film dell’orrore vietato ai minori di 18 anni | perché è da vedere

(Di sabato 16 luglio 2022) Quando i censori (italiani) calano la loro impotente mannaia su un(porno poco) c’è sempre qualcosa di buono da raccogliere neladditato. X (in italiano X: astory) di Ti West è uno slasher movie esteticamente granuloso, moderatamente cinefilo, per nulla esibizionista che si posiziona deciso tra le ceneri di un genere che sembra oramai (ahinoi) un arnese spuntato. Intanto, la censurina esercitata con il divieto aidi 18dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (non so se ricordate i titoloni di giornali di regime dove doveva essere stata abolita) è qualcosa di talmente patetico da far sghignazzare. Dopo La casa del diavolo di Rob Zombie, Hostel di Eli Roth, un qualunque episodio di Saw, ma ancora La Casa di Raimi, gli ...