Amichevoli Bologna estate 2022: il calendario estivo completo (Di sabato 16 luglio 2022) Il Bologna ha ripreso i ranghi a partire dal 6 luglio nel ritiro di Pinzolo per preparare al meglio l'inizio del campionato. Per testare la condizione in vista dell'esordio contro la Lazio, i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 16 luglio 2022) Ilha ripreso i ranghi a partire dal 6 luglio nel ritiro di Pinzolo per preparare al meglio l'inizio del campionato. Per testare la condizione in vista dell'esordio contro la Lazio, i...

Pubblicità

ingrogna : RT @ProfidiAndrea: ??CorSport: '#Lazio, #Pedro irresistibile e punto fermo di #Sarri' Notizie importanti in chiave #Fantacalcio: 'Pedro vol… - ProfidiAndrea : ??CorSport: '#Lazio, #Pedro irresistibile e punto fermo di #Sarri' Notizie importanti in chiave #Fantacalcio: 'Pedr… - sportli26181512 : Monza, l'ambizioso progetto lombardo punta su tanti italiani affermati: le prime indicazioni fantacalcistiche dalle… - SoloLazio1 : @Leandro17107279 @AllRoundLazio No ma per carità capisco quello che vuoi dire, ma l'hai detto anche tu in allenamen… - gaizz_ : RT @TomoriEnjoyer: Il Lemine Almenno in Europa ha la più alta percentuale di vittoria nelle amichevoli estive Oggi giocheranno contro di no… -