Amichevole | Roma-Portimonense 2-0 | Zaniolo e Tripi a segno | Abraham sbaglia dagli undici metri

(Di sabato 16 luglio 2022) Finisce 2-0 l’tra: ecco i dettagli Laha affrontato ilallo stadio municipale di Albufeira battendo i portoghesi per 2-0, grazie ai gol di. Due le note negative dell’: il rigoreto dae il probabile brutto infortunio di Darboe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La prossima della è in programma il 19 luglio contro lo Sporting, all'Estadio Algarve di Faro. - foto LivePhotoSport - . spf/pal/red 16 - Lug - 22 21:57 16 luglio 2022 Seconda in Portogallo per la e seconda vittoria di fila. I ragazzi di Mourinho superano 2 - 0 la Portimonense ad Albufeira. Nel primo tempo il risultato lo sblocca Filippo Tripi. Nella ripresa ... Tripi apre le marcature, nel finale Abraham sbaglia un rigore ALBUFEIRA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - La Roma vince anche la seconda amichevole ...