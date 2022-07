Ambientalismo esasperato | attivisti no gas si incatenano

(Di sabato 16 luglio 2022) Manifestanti ambientalisti bloccano la prima del Festival dedicato a Puccini, intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato le catene. Il Direttore d'orchestra Veronesi: "Stessa risma di persone che ha mandato a casa un governo per non dare un termovalorizzatore a Roma"

