Allarme caldo, quando rischiamo l’ipertermia? Ecco a cosa fare attenzione (Di sabato 16 luglio 2022) Con le temperature ancora in aumento, il Ministero della Salute lancia l’Allarme. Ma quanto caldo può sopportare il nostro corpo? Ecco i nostri limiti L’ondata di caldo clamorosa degli ultimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 16 luglio 2022) Con le temperature ancora in aumento, il Ministero della Salute lancia l’. Ma quantopuò sopportare il nostro corpo?i nostri limiti L’ondata diclamorosa degli ultimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

CMezzanego : RT @BabboleoNews: #Caldo in #Liguria, in queste ore a #Genova 'solo' 28°, ma l'allarme scatterà domani: una giornata segnata con il bollino… - infoitinterno : Nuova ondata di caldo record, l'allarme degli esperti: «Temperature oltre i 40 gradi, a rischio anche le persone in… - BabboleoNews : #Caldo in #Liguria, in queste ore a #Genova 'solo' 28°, ma l'allarme scatterà domani: una giornata segnata con il b… - RSInews : Caldo e afa: cosa fare? - È un fine settimana da bollino rosso per le alte temperature e l'allarme canicola: il pun… - arosamor : RT @attivaggressiva: “Sta per arrivare un’altra ondata di caldo ed ancora una volta i lavoratori esposti ad alte temperature si ritroverann… -