Alfa Romeo - Le scoperte del Biscione FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 16 luglio 2022) Tante spider e nessuna vera cabriolet. Per l'l'auto scoperta è così: linea da roadster e tanto, tantissimo fascino, ma anche tanta sportività. Dagli anni 50 al 2020, ilha prodotto una lunga serie di vetture open top, anche quando la sua gamma, come nel recente passato, aveva più bisogno di modelli dai grandi volumi. Del resto, proprio una vettura scoperta, la celebre Duetto della pellicola Il Laureato è forse la più iconica tra le auto del marchio di Stellantis, di certo quella che più ricordano Oltreoceano. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto tutte le spider di serie della Casa lombarda, in attesa, forse, di una Duetto del terzo millennio. Magari elettrica, chissà