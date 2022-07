Alessandra Amoroso risponde alle critiche dopo il rifiuto di firmare un autografo: “Non giudicatemi, mai detto ‘no’ senza motivazione” (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano le polemiche su Alessandra Amoroso dopo che sui social è circolato un video in cui la cantante si rifiuta di firmare un autografo a una fan, spiegandole che “se lo faccio a te, devo farlo a tutti“. L’artista pugliese ha risposto alle critiche con un videomessaggio: “Il modo giudicante e aggressivo di chi mi sta attaccando sta creando odio ovunque – ha detto – è da 14 anni che in determinate occasioni mi comporto sempre nella stessa identica maniera. I miei ‘no’ hanno sempre avuto una motivazione dietro. Cercate di ascoltare e non giudicare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano le polemiche suche sui social è circolato un video in cui la cantante si rifiuta diuna una fan, spiegandole che “se lo faccio a te, devo farlo a tutti“. L’artista pugliese ha rispostocon un videomessaggio: “Il modo giudicante e aggressivo di chi mi sta attaccando sta creando odio ovunque – ha– è da 14 anni che in determinate occasioni mi comporto sempre nella stessa identica maniera. I mieihanno sempre avuto unadietro. Cercate di ascoltare e non giudicare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

