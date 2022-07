Aiutano a curare depressioni e stress | I benefici nascosti delle droghe psichedeliche

Leggi su curiosauro

(Di sabato 16 luglio 2022) Lepossono aiutare a combattere la depressione e lo? Medici e neurologi credono chesintetiche, come l’MDMA e la ketamina, e, come i funghi e l’LSD, in microdosi, possano essere sfruttate come risorse curative. Ma è davvero così? Un gruppo di scienziati, medici ed esperti diha lanciato un appello all’UE affinché vengano approvate queste nuove terapie basate sull’uso di sostanze stupefacenti.la depressione con l’MDMA e l’LSD (iStock) – www.curiosauro.itper sconfiggere la depressione MDMA, ketamina, funghetti allucinogeni ed LSD potrebbero essere sfruttate come sostanze utilizzabili in campo medico perla salute mentale. Ecco la ...