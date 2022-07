Ai Rencontres d’Arles l’arte della fotografia tra sguardo critico e poesia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Arles. Barbara Iweins, artista belga, ha fotografato e catalogato tutti gli oggetti che ha trovato a casa sua. Erano 12.795. Spiega: “Seguendo Kant, per il quale l’oggetto esiste ma viene riconosciuto solo quando il soggetto lo affronta e lo riconosce come tale, ho iniziato un confronto radicale con le cose che possiedo attraverso l’obiettivo fotografico”. Un esercizio rigoroso, dal metodo glaciale, in grado di trattare una materia che scotta. Siamo quello che possediamo? Non solo, ma anche; visto che tanti degli oggetti che ci circondano hanno una storia, magari minima, ma a suo modo significativa. Il progettoIweins, intitolato “Katalog”, ha dato vita a un libro (Delpire, 2022), un sito con il quale si può consultare il corpus di immagini secondo diversi criteri (stanza, colore, materiale, frequenza di utilizzo) e una mostra, in questi giorni visibile ai ...