Agenti offrono panino al prosciutto a due musulmani: scoppia la rissa, finisce a morsi (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug — Lo scontro di civiltà verte su particolari che a prima vista potrebbero apparire risibili, come due panini al prosciutto. Succede nella Capitale, dove due ragazzi di origine egiziana hanno scatenato l'inferno all'ufficio immigrazione della questura a causa di un gesto di gentilezza di due Agenti scambiato da loro per provocazione. Una rissa per due panini al prosciutto I malcapitati rappresentanti delle forze dell'ordine, infatti, si sono macchiati del grave crimine di avere offerto dei panini al prosciutto ai due giovani, di religione musulmana. Come è noto, il Corano indica chiaramente che la carne di maiale — di qualsiasi tipo, prosciutto compreso — è haram, proibita. Sicuramente una svista, quella degli Agenti, che in buona fede si erano prodigati ...

