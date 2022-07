(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – Al Summer Concert dal 18 al 20 luglio 2022 è di scena il New, treal Chiostro di S. Francesco didedicati ai linguaggi pianistici contemporanei, conhe eseguite da artisti di primo piano nel panorama internazionale. Il programma va dall’ascetismo e misticismo di Mastrini (lunedì 18 luglio) allo strutturalismo legato all’etimologia delle parole di Rigato (martedì 19), per arrivare alle miniature pianistiche mediterranee di Erato Alakiozidou (mercoledì 20). Pianoforte protagonista anche per la matinée al Museo archeologico di Teano in calendario domani, domenica 17 luglio, alle ore 11.30, con il duo Di Cesare-Brandani e le trascrizioni d’autore di brani sinfonici di Beethoven, Rossini e Brahms. Il New ...

Pubblicità

PupiaTv : Aversa, tre grandi pianisti dal vivo nel Chiostro di San Francesco -

anteprima24.it

(Caserta) - A dieci mesi esatti dall'accaduto, da quando il 15 settembre del 2021, in sede di consiglio comunale, nel corso della quale si registrarono tempi contingentati per discutere di...Ad(Caserta), con il Summer Concert Suoni e Luoghi d'Arte Concert arriva il New Music ... ad ingresso libero, a partire da lunedì 18 luglio perserate,grandi pianisti saliranno in pedana,... Ad Aversa tre appuntamenti con il New Music Pianofestival Aversa (Caserta) - A dieci mesi esatti dall’accaduto, da quando il 15 settembre del 2021, in sede di consiglio comunale, nel corso della quale si registrarono ...Aversa (Caserta) - Grande successo e molto apprezzata l’iniziativa lanciata dal Teatro Cimarosa della famiglia Virgilio sotto la direzione artistica di ...