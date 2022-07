16 luglio 1935: viene installato il primo parchimetro (Di sabato 16 luglio 2022) Il 16 luglio 1935 viene installato il primo parchimetro a moneta al mondo, a Oklahoma City. Il dispositivo funzionava all’incirca come quelli odierni e si attivava con cinque centesimi. A Carl C. Magee si deve l’invenzione e la conseguente installazione del primo parchimetro a moneta. Installazione del primo parchimetro: è il 16 luglio 1935 Credits: www.autoblog.itMagee era impiegato a Oklahoma City presso la Commissione per il traffico della Camera di commercio cittadina e venne incaricato di ovviare al problema della mancanza di parcheggi nel centro della città. Il problema era costituito dai cosiddetti uomini d’affari che, lasciando l’auto parcheggiata per tutto il giorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Il 16ila moneta al mondo, a Oklahoma City. Il dispositivo funzionava all’incirca come quelli odierni e si attivava con cinque centesimi. A Carl C. Magee si deve l’invenzione e la conseguente installazione dela moneta. Installazione del: è il 16Credits: www.autoblog.itMagee era impiegato a Oklahoma City presso la Commissione per il traffico della Camera di commercio cittadina e venne incaricato di ovviare al problema della mancanza di parcheggi nel centro della città. Il problema era costituito dai cosiddetti uomini d’affari che, lasciando l’auto parcheggiata per tutto il giorno ...

