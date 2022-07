Zucchine e aceto, il contorno che fai in padella con 50 calorie (Di venerdì 15 luglio 2022) Zucchine e aceto, nulla di più o quasi per questo contorno davvero leggero e gustoso. A dirla tutta, questo piatto si presta benissimo ad essere servito anche come antipasto per aprire una cena con gli amici di sempre; profumato e aromatico, conquisterà ogni palato, anche il più raffinato! Potete cuocere questi ortaggi direttamente in padella con un filo d’olio per una resa più saporita e golosa, oppure grigliarli prima per una variante dietetica e sfiziosa. Noi di Non Solo Riciclo vi spiegheremo nel dettaglio come agire per entrambe le procedure, a voi poi scegliere quale preferite. Curiose? Iniziamo! Zucchine e aceto: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: aglio, 2 spicchi Zucchine, 4 aceto, 4 cucchiai olio extravergine d’oliva, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 15 luglio 2022), nulla di più o quasi per questodavvero leggero e gustoso. A dirla tutta, questo piatto si presta benissimo ad essere servito anche come antipasto per aprire una cena con gli amici di sempre; profumato e aromatico, conquisterà ogni palato, anche il più raffinato! Potete cuocere questi ortaggi direttamente incon un filo d’olio per una resa più saporita e golosa, oppure grigliarli prima per una variante dietetica e sfiziosa. Noi di Non Solo Riciclo vi spiegheremo nel dettaglio come agire per entrambe le procedure, a voi poi scegliere quale preferite. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: aglio, 2 spicchi, 4, 4 cucchiai olio extravergine d’oliva, ...

Pubblicità

PadovanicNicola : RT @sunusaix: Si fa un picnic insieme alle zanzare in attesa del sabato del villaggio! Pomodori ed insalata con erbe aromatiche dell’orto g… - Barbaga3Gaetano : RT @sunusaix: Si fa un picnic insieme alle zanzare in attesa del sabato del villaggio! Pomodori ed insalata con erbe aromatiche dell’orto g… - Monica73774598 : @hasantok1950 Zucchine , menta, aglio, aceto. Taglia le zucchine, asciugale e friggere. Condisci con aceto, menta… - JGiusi : #Ricette da buffet La Concia Zucchine Emulsione di olio aceto aglio e menta Fare riposate in frigo Guarnire con pi… - lacittanews : Ingredienti per 4 persone:12 scampi abbattuti da mangiare semi crudi6 zucchini fiorentini100 g olio extra vergine d… -